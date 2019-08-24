Молодёжная сборная России обыграла Швецию, выиграв этап Турнира четырёх наций

Молодёжная сборная России оказалась сильнее сборной Швеции на Турнире четырёх наций, встреча завершилась со счётом 1:0. Напомним, вчера россияне одержали уверенную победу на командой Чехии со счётом 4:1. Таким образом, российская сборная досрочно выиграла домашний этап Турнира четырёх наций.



Единственная шайба была заброшена на 14-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий российской команды Максим Соркин. Голкипер команды Валерия Брагина Даниил Исаев оформил сухарь.



На последнем чемпионате мира подопечные Брагина заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали хоккеистов сборной Швейцарии. В полуфинале российская молодёжка уступила с минимальным счётом американским сверстникам.