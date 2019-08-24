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Молодёжная сборная России обыграла Швецию, выиграв этап Турнира четырёх наций

Молодёжная сборная России обыграла Швецию, выиграв этап Турнира четырёх наций
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России оказалась сильнее сборной Швеции на Турнире четырёх наций, встреча завершилась со счётом 1:0. Напомним, вчера россияне одержали уверенную победу на командой Чехии со счётом 4:1. Таким образом, российская сборная досрочно выиграла домашний этап Турнира четырёх наций.

Единственная шайба была заброшена на 14-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий российской команды Максим Соркин. Голкипер команды Валерия Брагина Даниил Исаев оформил сухарь.

На последнем чемпионате мира подопечные Брагина заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали хоккеистов сборной Швейцарии. В полуфинале российская молодёжка уступила с минимальным счётом американским сверстникам.

Товарищеские матчи (сборные)
24 августа 2019, суббота. 16:00 МСК
Швеция U20
0 : 1
0:1, 0:0, 0:0
Россия U20
0:1 – Соркин (Ротенберг, Ртищев) – 13:19 (5x5)
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