И. Никитин – о 0:5: ЦСКА не был заряжен на борьбу, а потом не было мотивации
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Витязем» (0:5) на Кубке мэра Москвы.
«Что тут говорить? Проиграли по делу. Не думаю, что дело было в недооценки. Скорее переоценка. То есть каждый игрок не стал выкладываться на 100%. Все находятся под нагрузкой, а когда ты под нагрузкой, то тяжело доставать из себя силы, когда уступаешь в счёте.
Всё закономерно. Мы изначально не были заряжены на борьбу, а потом не было ни сил, ни мотивации. Соперник победил заслуженно.
Игра Юханссона? У всех бывают как удачные, так и неудачные дни. Он тоже человек, хоть и швед. Все ошибаются, да и проблема сегодня была не в игре Ларса. Проблема была во всей команде», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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