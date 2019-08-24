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«Спартак» — «Динамо» М: в составе бело-голубых дебютирует Яшкин

«Спартак» — «Динамо» М: в составе бело-голубых дебютирует Яшкин
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы на матч предсезонного Кубка мэра Москвы московских «Спартака» и «Динамо», информируют команды в социальных сетях. Матч состоится сегодня, 24 августа, начало — в 19:15 мск. В составе «Динамо» дебютирует нападающий Дмитрий Яшкин.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Рылов — Херсли, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Талалуев — Зубов — Лещенко;
Гончаров — Никишин, Фёдоров — Столяров — Хохлачёв;
Тришин, Педан, Цыплаков — Аркалов — Злобин.

«Динамо» Москва:

Кузнецов (Бочаров);
Чайковски — Хиетанен, Яшкин — Шипачёв — Тарасов;
Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Алексеев;
Волков — Миронов, Муранов — Шипов — Игумнов;
Прибыльский, Бойков, Огурцов, Круглов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин.

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