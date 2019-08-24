«Локомотив» одержал уверенную победу над «Автомобилистом»
Ярославский «Локомотив» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:0. У команды Крэйга Мактавиша одна победа в трёх проведённых матчах, у «Автомобилиста» три поражения в четырёх встречах.
Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте: удачным броском отметился нападающий «железнодорожников» Егор Аверин. В середине второго периода подопечные Мактавиша упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе форварда Тая Ратти. Точку в матче поставил на 55-й минуте форвард ярославцев Георгий Иванов. Сухой матч оформил голкипер «Локомотива» Александр Лазушин.
Кубок Латвийской Железной Дороги
24 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Аверин (Алексеев, Кудрявцев) – 12:27 (5x5), 2:0 – Ратти (Санников, Осипов) – 30:53 (5x4), 3:0 – Иванов (Коваленко, Черепанов) – 54:38 (5x5)
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