«Локомотив» одержал уверенную победу над «Автомобилистом»

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:0. У команды Крэйга Мактавиша одна победа в трёх проведённых матчах, у «Автомобилиста» три поражения в четырёх встречах.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте: удачным броском отметился нападающий «железнодорожников» Егор Аверин. В середине второго периода подопечные Мактавиша упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе форварда Тая Ратти. Точку в матче поставил на 55-й минуте форвард ярославцев Георгий Иванов. Сухой матч оформил голкипер «Локомотива» Александр Лазушин.

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