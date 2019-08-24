Панин поздравил «Уфу» с сенсационной победой над «Зенитом»

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин побывал на матче футбольного клуба «Уфа», где уфимцы одержали первую в истории победу над петербургским «Зенитом» (1:0).



«С победой, Уфа!» — написал игрок в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.



Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.



«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.