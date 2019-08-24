Кравец — о разгроме ЦСКА: игроки «Витязя» показали, что умеют играть в хоккей

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от разгромной победы над ЦСКА (5:0) в матче Кубка мэра Москвы.



«Результат говорит сам за себя. Но без того, что ребята сделали все вместе, такого результата не было бы. Они все силы положили на то, чтобы показать, что умеют играть в хоккей, что не зря два месяца вкалывали, изо всех сил мучили себя, чтобы играть. Игра показала, что у команды «Витязь» есть характер, есть мастера и одна команда, единый кулак, который бьется от первой до последней минуты. Соперник был у нас непростой, очень хороший, чемпион.



Турнир Кубок мэра очень хороший, серьезный, можно проверить игроков, это мы и делаем», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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