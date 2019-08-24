Павел Воробей перешёл в финский клуб «Пеликанс»

Защитник Павел Воробей покинул хоккейный клуб «Автомобилист» и перешёл в финский «Пеликанс», информирует официальный сайт команды из Екатеринбурга. 21-летний хоккеист перешёл в клуб, имеющий право выступления в хоккейной Лиге чемпионов. Напомним, в прошедшем сезоне за финскую команду выступал другой защитник «Автомобилиста» — Александр Щемеров.



Воробей перешёл в «Автомобилист» только в середине мая, став частью обмена с новосибирской «Сибирью». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 защитник принял участие в 27 матчах, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности "-2" и 33 минутах штрафного времени. Павел Воробей проводил на площадке около 11 с половиной минут за матч.