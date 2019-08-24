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Эркка Вестерлунд впервые после работы в Уфе нашёл новый клуб

Эркка Вестерлунд впервые после работы в Уфе нашёл новый клуб
Хоккей / Прочие 0

Известный финский тренер Эркка Вестерлунд вошёл в правление финского хоккейного клуба ТПС, информирует издание Ilta-Sanomat. Последним местом работы опытного тренера был уфимский «Салават Юлаев».

В сезоне-2017/18 под управлением Вестерлунда уфимский клуб выиграл дивизион Чернышёва и занял второе место в Восточной конференции. В 56 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, выиграв 26 игр в основное время, четыре — в овертайме и одну по буллитам. Команда проиграла 20 матчей в основное время, потерпела два поражения в овертайме и три — по буллитам.

В плей-офф «Салават» выбыл на стадии полуфинала конференции. В первом раунде уфимский клуб победил «Авангард» со счётом 4-3 в серии, а во втором круге юлаевцы уступили «Трактору» — 3-4.

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