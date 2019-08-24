Мэттьюс: моё назначение на роль капитана «Торонто» не будет странным

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о желании стать капитаном клуба. Напомним, «Торонто» играет без капитана с 2016 года.
«Капитанство в хоккее вообще — большая честь, особенно в Торонто. Достаточно посмотреть на имена игроков, которые были капитанами ранее. На нашем тренировочном катке в ряд висят баннеры всех капитанов. Все знают эти имена, что они дали команде, об их бойцовских качествах и вкладе в общественную жизнь. Так что, на мой взгляд, если тебе дарована эта честь в Торонто — это больше, чем просто честь.
Моё возможное назначение капитаном? Я бы не сказал, что будет странно. Все добиваются одной цели. Все хотят вносить вклад и приносить пользу команде. Когда кто-то будет готов, генеральный менеджер Кайл Дубас и его штаб сделают правильный выбор. Вне зависимости от этого, ты будешь двигаться вперед, делать свое дело и работать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
- 24 августа 2019
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