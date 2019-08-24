Знарок – об 1:4 с «Динамо»: тренируемся в одном русле, играем – в другом

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4) на Кубке мэра Москвы.
«Правильно сказал Владимир Васильевич, начало было неплохое. А потом череда удалений, и игра сломалась. Играли не в свою игру. Тренируемся в одном русле, играем – в другом. Пока у нас не получается немножко, но есть на это и объективные причины. Думаю, что пройдём через эти трудности, и всё будет нормально.
Естественно, первый гол соперника повлиял на игру. Но мы просто неправильно играем. Неделю назад физически выглядели лучше, чем сейчас. В прошлом матче с «Динамо» прилично играли, там был свой хоккей, который мы уже месяц тренируем. А сегодня у нас не получилось, да и с ЦСКА тоже. Готовимся ко 2 сентября, в принципе так и планировали, что к этой дате выйдем из-под нагрузок», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 августа 2019
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