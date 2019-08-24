Ежов — о 5:0 с ЦСКА: в сезоне нужно готовиться к другому ЦСКА

Голкипер подмосковного «Витязя» Илья Ежов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (5:0) в матче Кубке мэра Москвы.



«Мы создавали больше опасных моментов, чем „армейцы“. Отнесу это к тому, что у ЦСКА сегодня был не самый сильный состав. В сезоне надо быть готовым к другому ЦСКА. Это командная победа, все ребята поучаствовали в моём «сухаре». Как я до этого играл с московскими „армейцами“? Не помню, вроде бы пару раз обыгрывал, когда за СКА играл. Хорошие воспоминания», — приводит слова голкипера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Счёт в матче был открыт уже на исходе третьей минуты, удачным броском отметился нападающий «Спартака» Антон Злобин. На старте второго периода подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт усилиями форварда Игоря Полыгалова. Вскоре защитник Юусо Хиетанен вывел «Динамо» вперёд. На старте третьего периода новичок бело-голубых Дмитрий Яшкин отметился голом в дебютной игре за клуб. На 55-й минуте защитник «Динамо» Андрей Миронов установил окончательный счёт.

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