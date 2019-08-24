Мактавиш: самая цельная игра «Локомотива» летом, Лазушин выручил

Нападающий «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (3:0) на Кубке ЛЖД.



«Отличные 60 минут полноценной командной игры. Лучшая, а точнее наиболее цельная игра из тех, что мы сыграли в это межсезонье. Я очень доволен этим. Шатаут Лазушина — это не только проявление удачной игры вратаря, но и слаженные действия всех 20 полевых игроков перед ним. Мы допускали ошибки, их было немного, но он нас выручил и провел отличный матч.



Смогли уменьшить количество удалений, которые подводили нас в предыдущих матчах. Проанализировали нарушения, которые допускали, попросили игроков быть более аккуратными при обращении с клюшками. Это составляло большую часть наших ошибок. Снизив количество удалений, смогли оставить в игре и равномерно загрузить все четыре пятёрки, что составляет основную силу нашей команды», — цитирует тренера РИА «Новости».



«Локомотив» одержал уверенную победу над «Автомобилистом»