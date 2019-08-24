Руководитель клуба НХЛ: потребление кокаина в лиге растёт

Один из руководителей клуба Национальной хоккейной лиги на правах анонимности сообщил, что потребление кокаина в лиге растёт, сообщает The Athletic.
Этот руководитель привел ряд недавних исследований, которые показывают, что употребление кокаина растёт по всей территории США. В 2017 году американские СМИ сообщали, что незаконное употребление наркотиков у людей работоспособного возраста в США было на самом высоком уровне за 12 лет. Положительные тесты на кокаин были на семилетнем максимуме, согласно исследованию, в котором проверялось 10 миллионов тестов. Руководитель отметил, что подобная тенденция не могла не затронуть НХЛ.
Напомним, вчера, 23 августа, стало известно о дисквалификации Евгения Кузнецова. Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
- 24 августа 2019
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