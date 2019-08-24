Руководитель клуба НХЛ: потребление кокаина в лиге растёт

Один из руководителей клуба Национальной хоккейной лиги на правах анонимности сообщил, что потребление кокаина в лиге растёт, сообщает The Athletic.



Этот руководитель привел ряд недавних исследований, которые показывают, что употребление кокаина растёт по всей территории США. В 2017 году американские СМИ сообщали, что незаконное употребление наркотиков у людей работоспособного возраста в США было на самом высоком уровне за 12 лет. Положительные тесты на кокаин были на семилетнем максимуме, согласно исследованию, в котором проверялось 10 миллионов тестов. Руководитель отметил, что подобная тенденция не могла не затронуть НХЛ.



Напомним, вчера, 23 августа, стало известно о дисквалификации Евгения Кузнецова. Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?