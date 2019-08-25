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«Полёт» Кулёмина и крутой фанат с цветной бородой. Фото с Кубка мэра Москвы

«Полёт» Кулёмина и крутой фанат с цветной бородой. Фото с Кубка мэра Москвы
Хоккей / Прочие 0

24 августа в Москве в ДС «Мегаспорт» московский ЦСКА потерпел разгром в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 0:5. Таким образом, теперь у обеих команд в активе по одной победе в двух матчах московского турнира. Сухой матч провёл голкипер «Витязя» Илья Ежов.

Во втором матче игрового дня хоккейный клуб «Спартак» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 1:4. Напомним, ранее на турнире «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА (2:5), «Динамо» оказалось сильнее «Витязя» (4:1).

Лучшие кадры с матчей ЦСКА — «Витязь» и «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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