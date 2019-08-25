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Мартемьянов: игроки получили «неуд», о чём я сказал им в глаза

Мартемьянов: игроки получили «неуд», о чём я сказал им в глаза
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (0:3).

«Матч прошел с хорошим накалом, было много силовой борьбы, как обычно бывает в предсезонных играх. Соперник реализовал свои моменты и плюс к этому очень дисциплинированно сыграл, как в атаке, так и в обороне. А мы за выполнение игрового задания сегодня получили „неуд“, о чем я сказал игрокам после матча в раздевалке.

Мы такие вещи от игроков не скрываем, сразу говорим в глаза. Про удаления сегодняшние ничего говорить не буду, а вот выполнение игрового задания очень расстроило. Конечно, у нас есть еще травмированные, можно внести какие-то коррективы, но процентов на 90 будем начинать сезон вот этим составом», — цитирует игрока РИА «Новости».

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