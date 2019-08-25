Майер: возможно, Торнтон будет играть дольше, чем ходить
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер выразил надежду, что нападающий Джо Торнтон продолжит выступать за «Шаркс».
«Все, кто знаком с Джамбо, думают, что он вернётся. Он тренируется, ему 40 лет, но он в отличной форме. Не сомневаюсь, что он вернётся. Он будет играть, пока у него есть силы. Возможно, он будет дольше играть, чем ходить. Очень надеюсь на его возвращение, потому что он очень важен для команды, ребята любят его. И мы все знаем, какой он хоккеист», – цитирует Майера официальный сайт НХЛ.
Следующий сезон для 40-летнего Торнтона может стать 22-м в Национальной хоккейной лиге. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».
Кутюр — о Торнтоне: мой мозг не допускает того, что Джамбо не будет рядом
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