Аркалов: пока не успеваем за соперником. Хорошие результаты у «Спартака» впереди

Нападающий «Спартака» Илья Аркалов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4) на Кубке мэра Москвы.

«Наверное, немножко устали, пока чуть не успеваем за соперником. Но будем стараться. У нас есть ещё время до первой игры чемпионата, ведь именно в регулярке надо показывать результат, а предсезонные турниры придуманы, чтобы подготовиться. Хорошие результаты впереди.

Заброшенная шайба? Мы входили в чужую зону, я крикнул Антону Злобину, чтобы он бросал по воротам, а сам пошел на добивание. Повезло, что шайба подлетела высоко в воздух и я оказался там, где нужно. Ничего сложного.

Хохлачёв очень хотел с нами попробовать поиграть. А если серьёзно, то там у Макса Цыплакова пошла кровь из носа, и Саша Хохлачёв вышел со мной и Антоном Злобиным», — цитирует Аркалова официальный сайт московского клуба.