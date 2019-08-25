Вольски — о трёх размерах площадок в КХЛ: так не должно быть

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски поделился мнением о размере площадок в КХЛ и оценил развитие китайского клуба.

«Сейчас в команде опытный тренерский штаб, который по-настоящему помогает развиваться молодым игрокам. Они сформировали отличную систему подготовки игроков. С каждым годом они прогрессируют. Также состав команды пополнили опытные парни — Спенсер Фу, Тайлер Вонг. Они реально талантливые, и, уверен, молодые игроки будут перенимать их опыт. Также молодым парням пойдёт на пользу именно игровой процесс в КХЛ. В целом прогресс налицо.

Площадки разных размеров в лиге? Думаю, так не должно быть. Все площадки должны быть одинаковыми! С профессиональной точки зрения, на мой взгляд, важно, чтобы все площадки были одного размера. Конечно, будем играть на тех площадках, на которых нам скажут. Но когда буквально через матч будут меняться размеры — это как совсем другая игра. Надеюсь, увидим в скором времени какие-то изменения", — цитирует Вольски Magcity74.