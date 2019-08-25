«Куньлунь» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» объявили составы на матч мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 25 августа, начало — в 11:00 мск. Команда Николая Заварухина проиграла оба матча на турнире, в активе подопечных Курта Фрэйзера одна победа и одно поражение.

«Куньлунь»:



Смит (Грубец);

Бартли— Мёрфи, Вольски— Кракнелл— Фу;

Челиос— Шустр, Верек— Брюле— Палола;

Майоне— Джоу, Вонг— Кейн— Ип;

Джо, Бондра— Миллер— Ин.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Алексеев— Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Хабаров — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Пиганович— Наумов, Михайлов— Комаров — Романцев;

Тимашов — Морозов, Чесалин— Торченюк — Казаков.

Во втором матче игрового дня магнитогорский «Металлург» сыграет с «Трактором». Начало — в 15:00 мск.