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«Куньлунь» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана

«Куньлунь» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» объявили составы на матч мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 25 августа, начало — в 11:00 мск. Команда Николая Заварухина проиграла оба матча на турнире, в активе подопечных Курта Фрэйзера одна победа и одно поражение.

«Куньлунь»:

Смит (Грубец);
Бартли— Мёрфи, Вольски— Кракнелл— Фу;
Челиос— Шустр, Верек— Брюле— Палола;
Майоне— Джоу, Вонг— Кейн— Ип;
Джо, Бондра— Миллер— Ин.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Алексеев— Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Хабаров — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Пиганович— Наумов, Михайлов— Комаров — Романцев;
Тимашов — Морозов, Чесалин— Торченюк — Казаков.

Во втором матче игрового дня магнитогорский «Металлург» сыграет с «Трактором». Начало — в 15:00 мск.

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