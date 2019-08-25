Холл: никто не выиграет «Харт Трофи», если команда не попадает в плей-офф

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл рассказал о задаче команды и личной подготовке к новому сезону.

«Чувствую себя правда хорошо. Было тяжело не играть долгое время с 23 декабря. Это действительно непросто психологически, но очень приятно вернуться на лёд и играть на высоких скоростях. Даже несмотря на то, что сейчас лето.



Пока у меня не было никаких проблем с коленом, катание проходит хорошо. Буду надеяться, что смогу это продолжить в тренировочном лагере. Завоевание «Харт Трофи» в сезоне-2017/18 придало мне много уверенности, но в этом году команда будет для меня на первом месте. Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где были.

Никто не выиграет «Харт Трофи», если команда не попадает в плей-офф и не проводит успешный год. Так что я на самом деле не чувствую большого давления провести такой же личный сезон. Но будем надеяться, что, как команда, мы добьемся большего успеха. В этом году надеемся на возвращение в плей-офф, любой другой результат будет разочарованием», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ.