Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Миронов — о «мельнице» против Талалуева: на этот раз никто из своих не пострадал

Миронов — о «мельнице» против Талалуева: на этот раз никто из своих не пострадал
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов в «Инстаграме» выложил свой силовой приём из матча со «Спартаком» (4:1) на Кубке мэра Москвы. В середине третьего периода ассистент капитана бело-голубых поймал на «мельницу» нападающего «Спартака» Илью Талалуева.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Андрея Миронова.

«Hip check № 2. На этот раз никто из своих не пострадал», — подписал видео Миронов.

В стартовом матче предсезонного турнира Миронов применил аналогичный силовой приём против форварда «Витязя» Святослава Гребенщикова, однако в том эпизоде пострадал партнёр Миронова по «Динамо» Кирилл Лямин. Гребенщиков, падая на лёд, зацепил коньком лицо Лямину, в результате чего опытный защитник получил рассечение.

Миронов — о своей «мельнице»: обсудили с Ляминым, чтобы близко не подъезжал
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент