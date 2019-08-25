Миронов — о «мельнице» против Талалуева: на этот раз никто из своих не пострадал

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов в «Инстаграме» выложил свой силовой приём из матча со «Спартаком» (4:1) на Кубке мэра Москвы. В середине третьего периода ассистент капитана бело-голубых поймал на «мельницу» нападающего «Спартака» Илью Талалуева.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Андрея Миронова.

«Hip check № 2. На этот раз никто из своих не пострадал», — подписал видео Миронов.

В стартовом матче предсезонного турнира Миронов применил аналогичный силовой приём против форварда «Витязя» Святослава Гребенщикова, однако в том эпизоде пострадал партнёр Миронова по «Динамо» Кирилл Лямин. Гребенщиков, падая на лёд, зацепил коньком лицо Лямину, в результате чего опытный защитник получил рассечение.