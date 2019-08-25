Плющев: говорить о белорусском «Динамо» становится дурным тоном

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении минского «Динамо» в межсезонье.

«Говорить о белорусском «Динамо» становится дурным тоном. Клуб с великолепной инфраструктурой и возможностями комплектоваться лучшими кадрами из Беларуси и России на каком-то этапе перешел на североамериканские рельсы — и на них застрял. По-моему, всем понятно, что этот путь развития — тупиковый, но руководство «Динамо» продолжает топтаться на граблях.



В эти дни нахожусь в Челябинске, куда меня пригласили выступить на семинаре для детских школ. В Челябинске богатые хоккейные традиции, и никому не приходит в голову от них отказываться. Почему это происходит в Минске, где тоже великолепная школа, — загадка. Всё-таки надеюсь, что команда не пойдёт по пути «Медвешчака» со «Слованом» и не рухнет. Но поводов для оптимизма мало», — цитирует Плющева Russia-Hockey.