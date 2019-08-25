«Авангард» победил «Торпедо» в Санкт-Петербурге, команды забросили девять шайб

«Авангард» встречался с «Торпедо» в матче на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Матч закончился со счётом 5:4 в пользу «ястребов».
Автором единственной шайбы в первом периоде стал Куинтон Хауден. Канадский форвард провёл бросок из средней зоны, застав врасплох Александра Судницина. Во втором периоде подопечные Боба Хартли забросили пять шайб, в свою очередь пропустив лишь однажды. В составе омичей дублем отметился Денис Зернов, по разу успех праздновали Свен Андригетто, Сергей Широков и Павел Дедунов. В заключительной трети нижегородцам усилиями оформившего дубль Михаила Варнакова удалось вернуть интригу в матч. Однако на большее «Торпедо» не хватило.
Подопечные Хартли одержали первую победу на турнире. В свою очередь Команда Дэвида Немировски потерпела третье поражение.
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