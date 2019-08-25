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«Авангард» победил «Торпедо» в Санкт-Петербурге, команды забросили девять шайб

«Авангард» победил «Торпедо» в Санкт-Петербурге, команды забросили девять шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» встречался с «Торпедо» в матче на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Матч закончился со счётом 5:4 в пользу «ястребов».

Автором единственной шайбы в первом периоде стал Куинтон Хауден. Канадский форвард провёл бросок из средней зоны, застав врасплох Александра Судницина. Во втором периоде подопечные Боба Хартли забросили пять шайб, в свою очередь пропустив лишь однажды. В составе омичей дублем отметился Денис Зернов, по разу успех праздновали Свен Андригетто, Сергей Широков и Павел Дедунов. В заключительной трети нижегородцам усилиями оформившего дубль Михаила Варнакова удалось вернуть интригу в матч. Однако на большее «Торпедо» не хватило.

Турнир имени Николая Пучкова
25 августа 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Авангард
Омск
5 : 4
0:1, 5:1, 0:2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Хауден (Варфоломеев) – 19:51 (5x5), 1:1 – Андригетто (Чудинов, Широков) – 20:13 (5x5), 2:1 – Зернов (Широков, Андригетто) – 28:35 (5x5), 2:2 – Белевич (Ильин) – 32:10 (5x5), 3:2 – Широков (Шумаков, Войнов) – 36:53 (5x4), 4:2 – Дедунов – 37:06 (5x5), 5:2 – Зернов (Покка, Андригетто) – 39:18 (5x5), 5:3 – Варнаков (Белевич, Бочаров) – 40:21 (5x5), 5:4 – Варнаков (Волченков, Белевич) – 54:25 (5x5)

Подопечные Хартли одержали первую победу на турнире. В свою очередь Команда Дэвида Немировски потерпела третье поражение.

Вратарь «Авангарда» Судницин пропустил гол после броска из средней зоны
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