Холл: в «Нью-Джерси» есть два неизвестных в лице Гусева и Хьюза

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл оценил изменения, произошедшие в составе клуба в это межсезонье.

Состав «дьяволов» пополнили форварды Джек Хьюз, Никита Гусев и Уэйн Симмондс, а также защитник Пи Кей Суббэн.

«Суббэн добивался большого успеха в лиге. И даже несмотря на то, что у нас есть два неизвестных в лице Гусева и Хьюза, они в любом случае являются техничными игроками, которые, будем надеяться, окажут большое влияние на команду.



Способности Уэйна Симмондса всем широко известны, это игрок, который всегда готов к отскоку. Я уже долго играю против него и знаю, как это тяжело. Так что с этими четырьмя игроками и при условии отсутствия травм будем рассчитывать на успех», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ.