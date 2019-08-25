Фазель: Кузнецов подставил под удар семью, ФХР и Россию. Дурацкий поступок!

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию нападающего сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
«Трагедия, думаю, неправильное слово. Печаль – это ближе. Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото.
Ты подставляешь под удар семью, друзей, хоккейную федерацию, команду, весь клуб, даже страну. Вообще всех ставишь в очень трудную ситуацию. Это очень глупо. Меня эта тема больше расстраивает. Но, чёрт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею… Надеюсь, Кузнецов пройдёт реабилитацию, избавится от этой заразы, сможет продолжить карьеру в НХЛ. И это хороший пример для остальных. ИИХФ не собирается закрывать глаза на подобные вещи.
Это нечестно по отношению к коллегам, к федерации, к стране. И просто глупая выходка со стороны хоккеиста. Ты приезжаешь на чемпионат мира, где тебя проверяют на допинг, и употребляешь наркотики, с которыми ведут такую борьбу в обществе. Зачем? Это же бессмысленно! И очень грустно», — цитирует Фазеля «Матч ТВ».
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