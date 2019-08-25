«Металлург» и «Трактор» назвали составы на решающий матч предсезонного турнира
25 августа в заключительной встрече мемориала Ромазана между «Трактором» и «Металлургом» определится победитель турнира. Перед началом матча у магнитогорского клуба шесть очков, у челябинского – четыре. Начало решающей встречи — в 15:00 мск.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Дронов – Антипин, Паршин – Любимов – Козун;
Яковлев – Береглазов, Спиридонов – Неколенко – Кулёмин;
Бирюков – Постма, Рожков – Платонов – Тимкин;
Ольшанский – Матушкин, Коробкин – Пятин – Авраменко, Шешин.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко – Виртанен, Гика – Седлак – Кэлоф;
Калинин (К) – Бэйлен, Глинкин – Малыхин (А) – Бабенко;
Карпухин – Меньшиков (А), Кручинин – Попов – Коньков;
Ясинский – Гришаков, Косов – Карлин – Фатеев.
«Сибирь» обыграла «Куньлунь», впервые победив на турнире в Магнитогорске
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