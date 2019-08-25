«Металлург» и «Трактор» назвали составы на решающий матч предсезонного турнира

25 августа в заключительной встрече мемориала Ромазана между «Трактором» и «Металлургом» определится победитель турнира. Перед началом матча у магнитогорского клуба шесть очков, у челябинского – четыре. Начало решающей встречи — в 15:00 мск.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);

Дронов – Антипин, Паршин – Любимов – Козун;

Яковлев – Береглазов, Спиридонов – Неколенко – Кулёмин;

Бирюков – Постма, Рожков – Платонов – Тимкин;

Ольшанский – Матушкин, Коробкин – Пятин – Авраменко, Шешин.



«Трактор»:

Демченко (Федотов);

Терещенко – Виртанен, Гика – Седлак – Кэлоф;

Калинин (К) – Бэйлен, Глинкин – Малыхин (А) – Бабенко;

Карпухин – Меньшиков (А), Кручинин – Попов – Коньков;

Ясинский – Гришаков, Косов – Карлин – Фатеев.