«Спартак» — «Витязь»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Спартака» и «Витязя» на матч предсезонного Кубка мэра Москвы, информируют команды в социальных сетях. Матч состоится сегодня, 25 августа, начало — в 15:30 мск. Во втором матче игрового дня встретятся ЦСКА и московское «Динамо».

«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов— Хохлачёв;

Гончаров — Кулик, Фёдоров — Юньков— Даугавиньш;

Вишневский— Никишин, Талалуев— Аркалов— Никонцев;

Тришин — Кутузов, Кокарев— Столяров— Цыплаков, Лещенко.



«Витязь»:



Самонов (Ежов);

Ержабек— Воронков, Макеев — Швец-Роговой— Сёмин;

Евсеенков— Лаюнен, Йормакка— Аалтонен— Няттинен;

Епишин — Катичев, Комаров— Чернов— Шевченко;

Стасенко — Шинкевич, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев.