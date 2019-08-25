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«Спартак» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Спартак» — «Витязь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Спартака» и «Витязя» на матч предсезонного Кубка мэра Москвы, информируют команды в социальных сетях. Матч состоится сегодня, 25 августа, начало — в 15:30 мск. Во втором матче игрового дня встретятся ЦСКА и московское «Динамо».

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов— Хохлачёв;
Гончаров — Кулик, Фёдоров — Юньков— Даугавиньш;
Вишневский— Никишин, Талалуев— Аркалов— Никонцев;
Тришин — Кутузов, Кокарев— Столяров— Цыплаков, Лещенко.

«Витязь»:

Самонов (Ежов);
Ержабек— Воронков, Макеев — Швец-Роговой— Сёмин;
Евсеенков— Лаюнен, Йормакка— Аалтонен— Няттинен;
Епишин — Катичев, Комаров— Чернов— Шевченко;
Стасенко — Шинкевич, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев.

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