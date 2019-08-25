Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву», потерпев девятое поражение подряд

Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в четвёртом туре Кубка Латвийской железной дороги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Крэйга Мактавиша.

Подопечные Мактавиша сумели повести в матче со счётом 2:0 после точных бросков Антона Ландера и Павла Кудрявцева. Ход встречи перевернулся после удаления до конца матча игрока ярославской команды. Минчане сумели трижды реализовать численное преимущество — отличились Стефан Эллиотт, Артём Демков и Франсис Паре. Ярославцы вновь перевернули ход игры за пять минут до конца заключительной трети. С интервалом в 29 секунд успех праздновали Артур Каюмов и Александр Полунин. На сей раз отыграться минчане не сумели. Окончательный счёт установил Каюмов, поразивший пустые ворота.

Минское «Динамо» завершило турнир в Латвии с нулём очков. Общая серия поражений «зубров» достигла девяти матчей. Белорусы проиграли три последних матча на Кубке губернатора Нижегородской области, а также дважды уступили на Кубке Салея.