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Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву», потерпев девятое поражение подряд

Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву», потерпев девятое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в четвёртом туре Кубка Латвийской железной дороги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Крэйга Мактавиша.

Подопечные Мактавиша сумели повести в матче со счётом 2:0 после точных бросков Антона Ландера и Павла Кудрявцева. Ход встречи перевернулся после удаления до конца матча игрока ярославской команды. Минчане сумели трижды реализовать численное преимущество — отличились Стефан Эллиотт, Артём Демков и Франсис Паре. Ярославцы вновь перевернули ход игры за пять минут до конца заключительной трети. С интервалом в 29 секунд успех праздновали Артур Каюмов и Александр Полунин. На сей раз отыграться минчане не сумели. Окончательный счёт установил Каюмов, поразивший пустые ворота.

Кубок Латвийской Железной Дороги
25 августа 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 5
0:1, 3:1, 0:3
Локомотив
Ярославль
0:1 – Ландер (Осипов, Аверин) – 18:41 (5x5), 0:2 – Кудрявцев (Кронвалль, Алексеев) – 28:15 (5x4), 1:2 – Эллиотт (Шор, Готовец) – 33:41 (5x4), 2:2 – Демков (Костицын, Степанов) – 36:06 (5x4), 3:2 – Паре (Шор, Граньяни) – 36:32 (5x4), 3:3 – – 54:31 (5x5), 3:4 – – 55:00 (5x5), 3:5 – – 59:12 (5x5)

Минское «Динамо» завершило турнир в Латвии с нулём очков. Общая серия поражений «зубров» достигла девяти матчей. Белорусы проиграли три последних матча на Кубке губернатора Нижегородской области, а также дважды уступили на Кубке Салея.

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