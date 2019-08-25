Заварухин — об «уходе» Лофквиста: не буду комментировать такую информацию
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) на мемориале Ромазана.
«Команда выполнила установку. Тот план, который мы наметили, действовал в течение первых двух периодов. А вот в третьем началась небольшая паника. Но ребята — молодцы: старались, бились. Отмечу, что все голы на турнире у нас забили защитники. Будем работать с нападающими, настраивать их, чтобы они играли активнее, проявляли больше агрессии.
Лофквист покинет «Сибирь»? Не буду комментировать такую неподтверждённую информацию», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что новосибирский клуб расторгнет контракт с американским защитником.
Лофквист: учу язык, хотел бы поскорее дать своё первое интервью на русском
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