Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Борнмут» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заварухин — об «уходе» Лофквиста: не буду комментировать такую информацию

Заварухин — об «уходе» Лофквиста: не буду комментировать такую информацию
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) на мемориале Ромазана.

«Команда выполнила установку. Тот план, который мы наметили, действовал в течение первых двух периодов. А вот в третьем началась небольшая паника. Но ребята — молодцы: старались, бились. Отмечу, что все голы на турнире у нас забили защитники. Будем работать с нападающими, настраивать их, чтобы они играли активнее, проявляли больше агрессии.

Лофквист покинет «Сибирь»? Не буду комментировать такую неподтверждённую информацию», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что новосибирский клуб расторгнет контракт с американским защитником.

Лофквист: учу язык, хотел бы поскорее дать своё первое интервью на русском
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент