Заварухин — об «уходе» Лофквиста: не буду комментировать такую информацию

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) на мемориале Ромазана.

«Команда выполнила установку. Тот план, который мы наметили, действовал в течение первых двух периодов. А вот в третьем началась небольшая паника. Но ребята — молодцы: старались, бились. Отмечу, что все голы на турнире у нас забили защитники. Будем работать с нападающими, настраивать их, чтобы они играли активнее, проявляли больше агрессии.

Лофквист покинет «Сибирь»? Не буду комментировать такую неподтверждённую информацию», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что новосибирский клуб расторгнет контракт с американским защитником.