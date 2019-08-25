«Ак Барс» и рижское «Динамо» назвали составы на решающий матч Кубка ЛЖД

25 августа в заключительной встрече Кубка Латвийской железной дороги определится победитель турнира. Перед началом матча у «Ак Барса» и рижского «Динамо» по шесть очков. Начало решающей встречи — в 17:00 мск.

В воротах казанцев третий матч подряд сыграет Адам Рейдбеорн. В состав вернулась тройка Даниса Зарипова, которая пропустила минувший матч.

«Динамо» Рига:

Гудлевскис (Третьяк);

Маршалл– Балинскис, Дарзиньш– Улльстрём– Редлихс;

К. Берглунд– Сотниекс, Я. Берглунд– Макмиллан– Эштон;

Алишаускас– Зиле, Маренис– Джериньш– Гиллис;

Гимаев, Мейя– Берзиньш– Гегерис, Забусовс.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);

Ожиганов – Викстранд, Кормье – Азеведу – Фрэттин;

Хенкель – Педан, Галиев – Ткачёв – Зарипов;

Абросимов – Лямкин, Глухов – Михеев – Лукоянов;

Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Галимов – Петров, Емец.