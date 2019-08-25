«Ак Барс» и рижское «Динамо» назвали составы на решающий матч Кубка ЛЖД

25 августа в заключительной встрече Кубка Латвийской железной дороги определится победитель турнира. Перед началом матча у «Ак Барса» и рижского «Динамо» по шесть очков. Начало решающей встречи — в 17:00 мск.
В воротах казанцев третий матч подряд сыграет Адам Рейдбеорн. В состав вернулась тройка Даниса Зарипова, которая пропустила минувший матч.
«Динамо» Рига:
Гудлевскис (Третьяк);
Маршалл– Балинскис, Дарзиньш– Улльстрём– Редлихс;
К. Берглунд– Сотниекс, Я. Берглунд– Макмиллан– Эштон;
Алишаускас– Зиле, Маренис– Джериньш– Гиллис;
Гимаев, Мейя– Берзиньш– Гегерис, Забусовс.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Ожиганов – Викстранд, Кормье – Азеведу – Фрэттин;
Хенкель – Педан, Галиев – Ткачёв – Зарипов;
Абросимов – Лямкин, Глухов – Михеев – Лукоянов;
Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Галимов – Петров, Емец.
- 25 августа 2019
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:29
-
15:18
-
14:48
-
14:35
-
14:29
-
14:00
-
13:36
-
13:24
-
13:14
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
00:55
-
00:26
- 24 августа 2019
-
23:57
-
23:24
-
23:03
-
22:54
-
22:27
-
22:07