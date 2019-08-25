Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Борнмут» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» и рижское «Динамо» назвали составы на решающий матч Кубка ЛЖД

«Ак Барс» и рижское «Динамо» назвали составы на решающий матч Кубка ЛЖД
Хоккей / КХЛ 0

25 августа в заключительной встрече Кубка Латвийской железной дороги определится победитель турнира. Перед началом матча у «Ак Барса» и рижского «Динамо» по шесть очков. Начало решающей встречи — в 17:00 мск.

В воротах казанцев третий матч подряд сыграет Адам Рейдбеорн. В состав вернулась тройка Даниса Зарипова, которая пропустила минувший матч.

«Динамо» Рига:

Гудлевскис (Третьяк);
Маршалл– Балинскис, Дарзиньш– Улльстрём– Редлихс;
К. Берглунд– Сотниекс, Я. Берглунд– Макмиллан– Эштон;
Алишаускас– Зиле, Маренис– Джериньш– Гиллис;
Гимаев, Мейя– Берзиньш– Гегерис, Забусовс.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Ожиганов – Викстранд, Кормье – Азеведу – Фрэттин;
Хенкель – Педан, Галиев – Ткачёв – Зарипов;
Абросимов – Лямкин, Глухов – Михеев – Лукоянов;
Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Галимов – Петров, Емец.

Лукоянов: силовые приёмы — мой хлеб, моя работа, от меня ждут агрессивной игры
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент