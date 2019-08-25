Хейз: состав «Филадельфии» обещает весёлый сезон

Форвард «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Это одна из лучших атакующих команд лиги. Некоторые нападающие «Филадельфии» не имеют равных, будь то ветераны или молодые игроки команды. У нас есть несколько первоклассных защитников, есть Картер Харт. На бумаге состав, который у нас есть, обещает весёлый сезон.

Я говорил с Виньо сразу после того, как меня обменяли. У нас хорошие отношения. Главное, быть честными друг с другом. Ему нравится строить отношения со своими игроками, основываясь на честности. Мы отлично поговорили. Он рассказал, где видит меня в составе, было интересно», – цитирует американского нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.