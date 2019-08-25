«Северсталь» обыграла «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге

ХК «Сочи» и «Северсталь» выясняли отношения в матче турнира имени Николая Пучкова. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу череповецкого клуба.



В первом периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Владислава Провольнева в формате «5 на 4» черноморская команда ответила заброшенной шайбой Андрея Алтыбармакяна. Подопечные Андрея Разина вышли вперёд в концовке второго игрового отрезка благодаря Егору Николишину, а в третьем периоде Сергей Монахов укрепил преимущество череповецкого клуба. «Леопарды» сумели отыграть лишь один гол стараниями Мальте Стрёмвалля.



«Северсталь» одержала вторую победу на турнире, «Сочи» потерпел второе поражение. Завтра, 26 августа, «леопарды» сыграют с «Йокеритом».