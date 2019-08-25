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«Спартак» уступил «Витязю», потерпев третье поражение на Кубке мэра Москвы

«Спартак» уступил «Витязю», потерпев третье поражение на Кубке мэра Москвы
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» проиграл «Витязю» со счётом 1:2 на Кубке мэра Москвы, который проходит в столице России.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а на 1-й минуте второго игрового отрезка хоккеисты подмосковного клуба открыли счёт благодаря Алексею Макееву, реализовавшему численное большинство. В середине третьей двадцатиминутки Алексей Чернов укрепил преимущество «Витязя», забросив вторую шайбу в ворота красно-белых. В концовке московский клуб отыграл один гол стараниями Дениса Кокарева, но на большее его не хватило.

«Спартак» проиграл все матчи на турнире. Ранее подопечные Олега Знарка провели игры с ЦСКА (2:5) и московским «Динамо» (1:4). «Витязь» сналача проиграл «Динамо» со счётом 1:4, а затем неожиданно обыграл ЦСКА со счётом 5:0.

Кубок мэра Москвы
25 августа 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Витязь
Московская область
0:1 – Макеев (Швец-Роговой, Сёмин) – 20:39 (5x4), 0:2 – Чернов (Стасенко, Гребенщиков) – 48:05 (5x5), 1:2 – Кокарев (Столяров, Вишневский) – 58:05 (5x5)
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