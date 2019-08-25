«Спартак» уступил «Витязю», потерпев третье поражение на Кубке мэра Москвы

«Спартак» проиграл «Витязю» со счётом 1:2 на Кубке мэра Москвы, который проходит в столице России.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а на 1-й минуте второго игрового отрезка хоккеисты подмосковного клуба открыли счёт благодаря Алексею Макееву, реализовавшему численное большинство. В середине третьей двадцатиминутки Алексей Чернов укрепил преимущество «Витязя», забросив вторую шайбу в ворота красно-белых. В концовке московский клуб отыграл один гол стараниями Дениса Кокарева, но на большее его не хватило.
«Спартак» проиграл все матчи на турнире. Ранее подопечные Олега Знарка провели игры с ЦСКА (2:5) и московским «Динамо» (1:4). «Витязь» сналача проиграл «Динамо» со счётом 1:4, а затем неожиданно обыграл ЦСКА со счётом 5:0.
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