Хартли: трофеи на предсезонке для меня не имеют никакого значения

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча с «Торпедо» (5:4) на турнире имени Николая Пучкова.



«Второй период выдался очень результативным. В целом команда хорошо провела все три периода. Мы всегда говорим на собраниях, что нужно уверенно действовать в первых игровых отрезках. Пусть сегодня «Авангарду» и не удалось поразить ворота соперника в первом периоде, мы набрали ход. Пять голов во второй двадцатиминутке — отличная цифра. В третьем периоде соперник отличился в первой же смене, это немного опустило нас на землю. Я доволен самообладанием ребят и нашими действиями в обороне. Все хорошо поработали.



У ребят в звене Зернова всё складывается хорошо. Мне нравится, что они находят друг друга на льду и создают пространство для манёвров. И Широков, и Зернов, и Андригетто — любой из них способен забивать. Вместе они представляют собой очень опасное звено для любого соперника.



Игра со СКА? Это будет очередной матч предсезонного турнира. Ко всем игрокам у нас один подход. Мы готовимся к долгому марафону длиной в 62 матча регулярного чемпионата. В межсезонье я не придаю большого значения противникам, сейчас всё внимание направлено на наши собственные действия. У команды есть улучшения, но ещё есть над чем работать. Трофеи на предсезонке для меня не имеют никакого значения», — сказал Хартли после игры.

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