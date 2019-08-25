Рижское «Динамо» выиграло домашний турнир после победы в матче с «Ак Барсом»

Рижское «Динамо» обыграло «Ак Барс» со счётом 3:2 в матче предсезонного Кубка Латвийской железной дороги.



Рихард Маренис открыл счёт спустя полторы минуты после стартового вбрасывания, однако казанской команде потребовалось всего 50 секунд для того, чтобы восстановить паритет стараниями Романа Абросимова. Рижане вернули себе лидерство в концовке второго игрового отрезке благодаря результативному броску Лауриса Дарзиньша. В третьей двадцатиминутке преимущество хозяев турнира укрепил Брэндон Макмиллан, а на последней минуте казанский клуб сократил отставание до минимума усилиями Андрея Педана.



Рижское «Динамо» выиграло домашний турнир, одержав четыре победы в четырёх матчах. «Ак Барс» занял второе место, потерпев единственное поражение в заключительной игре.