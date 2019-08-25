Столяров: «Спартак» сыграл слабо на Кубке мэра, но в сезоне всё будет иначе

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров подвёл итоги матча с «Витязем» (1:2) на Кубке мэра Москвы. Столичная команда заняла последнее место на турнире.



«По качеству игры, по количеству созданных моментов, по выполнению тренерской установки это был лучший наш матч на турнире. Сегодня спокойно могли выигрывать, если бы реализовали хотя бы пару своих моментов. Много раз убегали в контратаки, были попадания в штанги и перекладины. В целом турнир оставил не очень приятные впечатления, потому что сыграли слабо. Но хорошо, что время ещё есть до начала регулярного чемпионата.



Почему удалось забросить на турнире всего четыре шайбы? Комплекс факторов. И невезение, и вратарь соперника классно играл, особенно Самонов у «Витязя» много вытаскивал. Свежести немного не хватает, а это мешает в завершении. Главное у нас есть время, чтобы всё переосмыслить и убрать недочеты. В сезоне будем выступать гораздо лучше», — приводит слова Столярова пресс-служба «Спартака».

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