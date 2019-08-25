Квартальнов: показалась, что рижанам победа нужна была больше, чем «Ак Барсу»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:3) на Кубке Латвийской железной дороги.
«Хотел бы поздравить хозяев с победой в матче и с победой в турнире. По игре такое ощущение сложилось, что хозяевам надо было больше сегодня, чем нам. К сожалению, мы сегодня слабо в атаке сыграли. Это же всё равно финал турнира, здесь надо было чуть больше усилий прилагать. Они больше захотели и получили.
Последняя игра не понравилась, здесь надо было «Ак Барсу» её до конца доделать. Думаю, надо отдать должное — соперник играл хорошо. Опять-таки, есть моменты, которые надо подтянуть, ещё неделька осталась.
Голы — это всегда хорошо. Но есть моменты — мы и пропускаем всё-таки. Здесь нам надо подтянуть эти моменты. Неделя осталась, посмотрим. Ну а то, что мы играем по-другому сейчас, у нас есть время подтянуть всё это. Конечно, мы будем готовы к сезону. Сразу такой сложный выезд, но ничего. Мы должны быть готовы к этому», — цитирует специалиста официальный сайт казанского клуба.
- 25 августа 2019
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