Зарипов: в новом сезоне «Ак Барс» будет злым и умным барсом

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о матче с рижским «Динамо» (2:3) на турнире в Латвии.



«Все команды выходят заряженными играть против «Ак Барса», тут ничего удивительного. Тем более у «Динамо» был домашний турнир, они своими победами заработали возможность сыграть в финале за свой же трофей. Конечно, перед своими болельщиками и руководством они будут стараться проявить себя с лучшей стороны. Мы старались предотвратить это и забрать кубок в Казань, но, к сожалению, пара нелепых ошибок привела к голам, которые решили исход встречи, как оказалось.



Сейчас идёт работа над новой схемой, которую привнёс главный тренер. Все понимают, что сразу, по щелчку пальца, мы не сможем всё выполнить, как бы ни хотели. Но процесс идёт, и предыдущие три победы на турнире над совсем не последними командами уже показывают эффект. Посмотрим, что будет дальше. Работа идёт — у нас впереди ещё семь месяцев работы, прямо говоря. Они и покажут всё.



Позитив можно везде найти, как и негатив. Но, на мой взгляд, предсезонные турниры направлены на выявление именно негатива, того, над чем нужно ещё работать. «Ак Барс» практически готов к началу сезона. У нас ещё неделя тренировок, что-то подкорректируем. Но вы сами знаете, что сезон практически всегда начинается с колебательного хоккея — или хорошо, или плохо. Каким «Ак Барс» будет в новом сезоне? Злым барсом. Злым и умным барсом», — приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак Барса».

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