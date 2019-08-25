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«Локо» всухую обыграл «Давос» и одержал вторую победу на молодёжном Кубке мира

«Локо» всухую обыграл «Давос» и одержал вторую победу на молодёжном Кубке мира
Хоккей / Прочие 0

«Локо» провёл матч с «Давосом» на молодёжном Кубке мира, который проходит в Сочи. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу российского клуба.

«Железнодорожники» открыли счёт в середине первого периода стараниями Данилы Дяденькина, а в начале второго игрового отрезка Егор Манин укрепил преимущество ярославской команды. В третьем периоде «Локо» в третий раз огорчил швейцарский клуб благодаря Даниилу Гутику. Окончательный результат установил Александр Дарьин.

«Локо» попал в одну группу со сборной Юниорской хоккейной лиги Альберты, «Давосом» и МОДО, а другой квартет образовали «Кярпят», «Оцеларжи Тршинец», «Ред Булл» и сборная Североамериканской хоккейной лиги. 27 августа «железнодорожники» встретятся с МОДО.

Молодёжный Кубок Мира
25 августа 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Локо
Ярославль, Россия
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Давос-мол.
Давос, Швейцария
1:0 – Дяденькин (Лукичёв, Аноховский) – 10:51 (5x5), 2:0 – Манин (Дарьин) – 22:23 (5x5), 3:0 – Гутик (Николаев, Никулин) – 42:38 (5x5), 4:0 – Дарьин (Денежкин) – 58:40 (5x5)
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