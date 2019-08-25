«Локо» всухую обыграл «Давос» и одержал вторую победу на молодёжном Кубке мира

«Локо» провёл матч с «Давосом» на молодёжном Кубке мира, который проходит в Сочи. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу российского клуба.



«Железнодорожники» открыли счёт в середине первого периода стараниями Данилы Дяденькина, а в начале второго игрового отрезка Егор Манин укрепил преимущество ярославской команды. В третьем периоде «Локо» в третий раз огорчил швейцарский клуб благодаря Даниилу Гутику. Окончательный результат установил Александр Дарьин.



«Локо» попал в одну группу со сборной Юниорской хоккейной лиги Альберты, «Давосом» и МОДО, а другой квартет образовали «Кярпят», «Оцеларжи Тршинец», «Ред Булл» и сборная Североамериканской хоккейной лиги. 27 августа «железнодорожники» встретятся с МОДО.