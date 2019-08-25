Тренер СКА: не будем забегать вперёд и говорить, какие у Кочеткова шансы

Тренер СКА Игорь Ефимов прокомментировал победу со счётом 4:1 в матче с «Йокеритом» на турнире в Санкт-Петербурге.



«У нас завтра важный матч с сильной командой, пока подводить итоги не будем. Сегодня тоже играли с сильной командой, немножко тяжело вошли в игру, но Петя Кочетков молодец, оставил нас в игре, сделал несколько уверенных спасений. Потом игру выравняли. Не будем забегать вперёд и говорить, какие у Кочеткова шансы в сезоне. Сегодня он сыграл хорошо.



Рукавишникову определённую задачу идти вперёд не ставили, мы все играем активно в атаке. Получилось удачно сегодня — партнёры вывели его на завершающий бросок, Рома справился. Был ещё один момент, мог и третий гол забить.



Мы готовимся к сезону, там все матчи будут такие, от ножа. Мы уже максимально приближено играем так, как в сезоне. Когда играли в Финляндии, тоже было много стычек в матче», — передаёт слова Ефимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

По пути Капризова и Зернова. Кто из молодых пробьётся в сборную России? В составе олимпийской сборной на турнир в Сочи точно есть игроки, которые выстрелят в новом сезоне.