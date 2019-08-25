Ткачёв: меня хорошо встретили в СКА, ничего трудного в адаптации не было

Нападающий СКА Владимир Ткачёв поделился мнением о матче с «Йокеритом» (4:1), по итогам которого питерская команда досрочно стала победителем турнира имени Пучкова.



«Нормально отношусь к тому, что набираю много очков в межсезонье. Это добавляет уверенности. Мне всегда хочется набирать очки — выхожу, играю, получается. Хорошие партнёры, хорошее звено. Посмотрим, что покажет сезон.



Меня хорошо встретили в СКА, некоторых ребят я уже знал раньше. Ничего трудного в адаптации не было. Мне нравится маленькая площадка, на которой в этом сезоне мы будем играть дома. Раньше я играл в Канаде и Владивостоке, где были такие площадки. Быстрее игра, быстрее думаешь, больше голевых моментов», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.