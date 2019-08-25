«Металлург» поднял под своды домашней арены свитер Дениса Платонова

«Металлург» провёл трогательную церемонию перед стартом матча с «Трактором» (1:2) на турнире в Магнитогорске.
Под сводами дворца появился ещё один знаковый для магнитогорцев игровой свитер — нападающего Дениса Платонова. Под оглушительные аплодисменты форвард появился на льду, а затем исполнил символическое вбрасывание.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» «Металлурга».
В составе «Магнитки» Денис Платонов отыграл 13 сезонов и становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), обладателем Кубка Шпенглера (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2008).
Денис входит в пятёрку лучших снайперов «Металлурга» за всю историю клуба, забросив 161 шайбу. Более того, он занимает первое место по количеству сыгранных матчей среди нападающих в истории «Металлурга» — 825 игр.
- 25 августа 2019
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