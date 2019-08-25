Андригетто: мне очень комфортно в одном звене с Зерновым и Широковым

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто поделился мнением о победе со счётом 5:4 в матче с «Торпедо» на турнире в Санкт-Петербурге.
«Второй период выдался отличным. Мы улучшали свою игру по ходу матча, не дали противнику много шансов и при этом использовали свои. «Авангарду» нужно играть все 60 минут командой, действовать на хороших скоростях, не рисковать там, где это не нужно. Кроме того, необходимо не мудрить в обороне и быстрее думать. Мы на правильном пути, улучшения видны от игры к игре. Будем продолжать в том же духе.
Мне очень комфортно в одном звене с Широковым и Зерновым. Это был не первый матч в таком сочетании, и думаю, мы становимся лучше. Много разговариваем на скамейке и начинаем лучше понимать друг друга. Если продолжим в том же направлении, то сможем сделать на льду много хорошего», — сказал Андригетто после матча.
- 25 августа 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:03
-
22:43
-
22:37
-
22:15
-
21:57
-
21:44
-
21:20
-
21:14
-
20:53
-
20:28
-
20:13
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
17:46
-
17:31
-
17:10
-
16:45
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:29
-
15:18
-
14:48
-
14:35
-
14:29
-
14:00
-
13:36
-
13:24
-
13:14