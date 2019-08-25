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Андригетто: мне очень комфортно в одном звене с Зерновым и Широковым

Андригетто: мне очень комфортно в одном звене с Зерновым и Широковым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто поделился мнением о победе со счётом 5:4 в матче с «Торпедо» на турнире в Санкт-Петербурге.

«Второй период выдался отличным. Мы улучшали свою игру по ходу матча, не дали противнику много шансов и при этом использовали свои. «Авангарду» нужно играть все 60 минут командой, действовать на хороших скоростях, не рисковать там, где это не нужно. Кроме того, необходимо не мудрить в обороне и быстрее думать. Мы на правильном пути, улучшения видны от игры к игре. Будем продолжать в том же духе.

Мне очень комфортно в одном звене с Широковым и Зерновым. Это был не первый матч в таком сочетании, и думаю, мы становимся лучше. Много разговариваем на скамейке и начинаем лучше понимать друг друга. Если продолжим в том же направлении, то сможем сделать на льду много хорошего», — сказал Андригетто после матча.

«Я знаю, как думают русские, ваши взгляды на жизнь, и мне они нравятся»
Свен Андригетто – об «Авангарде» и Хартли, проблемах в общении с тренерами в НХЛ и дружбе с русскими игроками.
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