Чмыхов: у ЦСКА были достаточно тяжёлые тренировки, в отличие от прошлого года

Защитник ЦСКА Артём Чмыхов поделился эмоциями после победы со счётом 2:1 в матче с московским «Динамо» на Кубке мэра Москвы. Несмотря на победу, «армейцам» не удалось выиграть турнир.



«Хороший момент с моей шайбой получился, партнёры неплохо сработали. Но не могу сказать, что забить гол — моя основная задача. После этого момента ребята подкалывали меня из-за того, что я даже не обрадовался, как будто не доволен был.



Как прошла предсезонка? У нас были достаточно тяжёлые тренировки, в отличие от прошлого года, в этом мы ещё и нагрузку по-другому распределили. К сезону подойдём в хорошей форме», — приводит слова защитника официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Бело-голубые стали победителями турнира, опередив ЦСКА и «Витязь» по дополнительным показателям. Ранее «Динамо» одержало победы в матчах с «Витязем» (4:1) и «Спартаком» (4:1). ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 5:2 и проиграл подмосковному клубу со счётом 0:5.