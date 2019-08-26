Крикунов: в матче с ЦСКА игрокам «Динамо» немного не хватило мотивации

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал об итогах матча с ЦСКА (1:2) и победе на Кубке мэра Москвы.
«В этот раз мы начали хорошо, но закончили не очень! Лучше плохо начинать и выигрывать, чем так. А если серьёзно, то в игре со «Спартаком» мы отдали очень много сил. Вся команда играла не очень хорошо. Возможно, что немного не хватило мотивации. Посчитали, что две игры выиграли и всё — кубок в кармане. Плюс ЦСКА неудачно сыграл против «Витязя». Я скажу, что игроки ЦСКА показали далеко не лучшую свою игру.
То, что мы проиграли в сегодняшнем матче — есть о чём говорить, а если бы выиграли, то к двум победам не подойти было бы. Планы? Играем с «Витязем» на канадской площадке — это будет интересно. А так — продолжаем работать», — приводит слова Крикунова официальный сайт бело-голубых.
- 26 августа 2019
-
00:16
- 25 августа 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:03
-
22:43
-
22:37
-
22:15
-
21:57
-
21:44
-
21:20
-
21:14
-
20:53
-
20:28
-
20:13
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
17:46
-
17:31
-
17:10
-
16:45
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:29
-
15:18
-
14:48
-
14:35
-
14:29
-
14:00
-
13:36
-
13:24