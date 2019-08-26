Крикунов: в матче с ЦСКА игрокам «Динамо» немного не хватило мотивации

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал об итогах матча с ЦСКА (1:2) и победе на Кубке мэра Москвы.



«В этот раз мы начали хорошо, но закончили не очень! Лучше плохо начинать и выигрывать, чем так. А если серьёзно, то в игре со «Спартаком» мы отдали очень много сил. Вся команда играла не очень хорошо. Возможно, что немного не хватило мотивации. Посчитали, что две игры выиграли и всё — кубок в кармане. Плюс ЦСКА неудачно сыграл против «Витязя». Я скажу, что игроки ЦСКА показали далеко не лучшую свою игру.



То, что мы проиграли в сегодняшнем матче — есть о чём говорить, а если бы выиграли, то к двум победам не подойти было бы. Планы? Играем с «Витязем» на канадской площадке — это будет интересно. А так — продолжаем работать», — приводит слова Крикунова официальный сайт бело-голубых.

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