Яндач: пока конкретно не могу ничего сказать насчёт Мозякина
Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение со счётом 1:2 на предсезонном турнире в Магнитогорске.
«Хочу сказать своей команде спасибо за то, что она дралась всю игру. К сожалению, мы пропустили на один гол больше, чем соперники. Закончились турниры, товарищеские матчи. Теперь будем готовиться к первой встрече регулярного чемпионата. Надеемся, что скоро вернётся Сергей Мозякин, но пока конкретно ничего не могу сказать», — цитирует Яндача официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор» набрал семь очков и занял первое место на турнире, в то время как «Магнитка» отстала от победителей всего на одно очко. «Сибирь» замкнула тройку лучших команд турнира, а «Куньлунь Ред Стар» занял последнее место.
- 26 августа 2019
-
00:59
-
00:16
- 25 августа 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:03
-
22:43
-
22:37
-
22:15
-
21:57
-
21:44
-
21:20
-
21:14
-
20:53
-
20:28
-
20:13
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
17:46
-
17:31
-
17:10
-
16:45
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:29
-
15:18
-
14:48
-
14:35
-
14:29
-
14:00
-
13:36
Партнерский контент