Яндач: пока конкретно не могу ничего сказать насчёт Мозякина

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение со счётом 1:2 на предсезонном турнире в Магнитогорске.



«Хочу сказать своей команде спасибо за то, что она дралась всю игру. К сожалению, мы пропустили на один гол больше, чем соперники. Закончились турниры, товарищеские матчи. Теперь будем готовиться к первой встрече регулярного чемпионата. Надеемся, что скоро вернётся Сергей Мозякин, но пока конкретно ничего не могу сказать», — цитирует Яндача официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«Трактор» набрал семь очков и занял первое место на турнире, в то время как «Магнитка» отстала от победителей всего на одно очко. «Сибирь» замкнула тройку лучших команд турнира, а «Куньлунь Ред Стар» занял последнее место.