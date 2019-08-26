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Карандин — о предсезонке «Сибири»: вспомнилась осень, превратившаяся в кошмар

Карандин — о предсезонке «Сибири»: вспомнилась осень, превратившаяся в кошмар
Хоккей / КХЛ 0

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением об игре «Сибири» в межсезонье.

«Сибирь» показывала очень хорошие результаты на финском этапе подготовки, поэтому, честно говоря, ее выступление на Мемориале Ромазана стало сюрпризом. Знаю, что 0:6 от Магнитогорска многих в Новосибирске шокировали, команду трудно было узнать. Кто-то вспомнил о прошлой осени, которая превратилась для Новосибирска в кошмар.

Впрочем по ходу турнира «Сибирь» выправила свой ход. Равный матч с «Трактором» и победа над «Куньлунем» немного подняли настроение. Теперь ждем старта чемпионата, календарь у команды хороший — дома принимаем равные нам дальневосточные клубы и «Салават Юлаев», которые в его нынешнем состоянии тоже можем побеждать", — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

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