Карандин — о предсезонке «Сибири»: вспомнилась осень, превратившаяся в кошмар

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением об игре «Сибири» в межсезонье.
«Сибирь» показывала очень хорошие результаты на финском этапе подготовки, поэтому, честно говоря, ее выступление на Мемориале Ромазана стало сюрпризом. Знаю, что 0:6 от Магнитогорска многих в Новосибирске шокировали, команду трудно было узнать. Кто-то вспомнил о прошлой осени, которая превратилась для Новосибирска в кошмар.
Впрочем по ходу турнира «Сибирь» выправила свой ход. Равный матч с «Трактором» и победа над «Куньлунем» немного подняли настроение. Теперь ждем старта чемпионата, календарь у команды хороший — дома принимаем равные нам дальневосточные клубы и «Салават Юлаев», которые в его нынешнем состоянии тоже можем побеждать", — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
- 26 августа 2019
-
09:28
-
09:14
-
00:59
-
00:16
- 25 августа 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:03
-
22:43
-
22:37
-
22:15
-
21:57
-
21:44
-
21:20
-
21:14
-
20:53
-
20:28
-
20:13
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
17:46
-
17:31
-
17:10
-
16:45
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:29
-
15:18
-
14:48
-
14:35
-
14:29