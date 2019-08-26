Марун: вдохновлён шансом сыграть за «Тампу», жду встречи с партнёрами
Нападающий Патрик Марун поделился впечатлениями от перехода в клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на один сезон, за который Марун заработает $ 900 тыс. В минувшем сезоне 31-летний нападающий играл в «Сент-Луис Блюз». В 74 матчах регулярного чемпионата Патрик забросил 10 шайб и сделал 18 результативных передач. В 26 играх плей-офф в активе Маруна 7 (3+4) очков.
«Для меня это радостное событие, хотя и с оттенком грусти. В первую очередь хочу поблагодарить «Сент-Луис» за то, что дали шанс сыграть в родном городе и осуществить детскую мечту.
Я вдохновлён шансом сыграть за «Тампу». С нетерпением жду момента, когда приеду туда, встречусь с новыми партнёрами и увижусь с болельщиками», – написал игрок в «Твиттере».
БрисБуа: Марун добавит «Тампе» мощи. У него значительный опыт игры в плей-офф
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