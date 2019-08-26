Брагин: состав нужно анализировать, по большому счёту никто не выпадал

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги этапа Турнира четырёх наций, где россияне заняли первое место с двумя победами в трёх матчах.



«Весь турнир была прекрасная атмосфера, на матчи пришло много наших болельщиков. Мы убедились, что этот регион любит хоккей, поэтому рады, что турнир прошел именно здесь. Самое главное, конечно, что мы в нем победили. Играли неплохо, в том числе сегодня провели два очень даже хороших периода.



Что касается состава, сейчас нужно будет всё проанализировать. По большому счету никто не выпадал. Да, кто-то сыграл чуть более ярко, кто-то менее, но в целом команда действовала ровно.



Надеемся, что нам удалось порадовать пермских болельщиков, большое им спасибо за такую яркую поддержку. Когда весь стадион болеет за тебя, это воодушевляет и придаёт силы. Организацией довольны, всё прошло хорошо», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Кто сыграет за сборную России на МЧМ-2020? Уже есть 28 кандидатов Денисенко, Подколзин, Амиров… В состав на первый турнир сезона попал даже Павел Ротенберг.