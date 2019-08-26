Денисенко: молодёжной сборной нужно добавить в организации игры
Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от матча с Финляндией (2:4) на Турнире четырёх наций. Напомним, россияне выиграли домашний этап Турнира четырёх наций, одержав две победы в трёх матчах.
«Плохо, что проиграли заключительный матч, реализация моментов сыграла ключевую роль сегодня. Финны свои голы забили, а мы нет. Плюс надо добавлять в дисциплине и организации игры. Это предсезонный турнир, по его итогам тренеры сделают выводы и будут дальше формировать команду. Конечно, он останется у всех нас в памяти, впечатления только положительные, организация на высшем уровне, всё здорово», — приводит слова нападающего официальный сайт Федерации хоккея России.
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